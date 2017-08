‘Het is tijd om te vertrekken bij PSV, dit is het goede moment’

PSV zag met Héctor Moreno en Jetro Willems al twee belangrijke defensieve krachten vertrekken en de Eindhovenaren nemen in de slotfase van de transferperiode mogelijk afscheid van nog een basisspeler. Santiago Arias is uit op een transfer en staat in de belangstelling van onder meer Swansea City.

“Het is tijd om te vertrekken. Ik voel me sterk, heb veel geleerd in de Eredvisie. Nu is het goede moment om een volgende stap te maken”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. Arias hoopt dat het zo snel mogelijk van een transfer kan komen, al lijkt hij niet van plan om hoe dan ook een uitweg uit zijn tot 2019 doorlopende contract te willen forceren: “Ik ben hier nog happy, hoor. Ook als ik blijf.”

“Ik focus me op dit moment gewoon op PSV. Hier speel ik, en dat is het allerbelangrijkste.” PSV verlangt volgens het Eindhovens Dagblad zo’n vijftien miljoen euro voor de Colombiaans international, al zouden de Eindhovenaren ook bereid zijn om bij een iets lager bod te gaan praten. Arias kwam in 2013 voor 675 duizend euro van Sporting Portugal naar Brabant.