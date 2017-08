‘PSG en AS Monaco akkoord voor 150 miljoen euro plus speler’

Paris Saint-Germain schokte de voetbalwereld onlangs al door 222 miljoen euro neer te leggen voor Neymar en de Parijzenaars lijken in de laatste week van de transferperiode nog een megatransfer door te willen zetten. Le Parisien en L’Équipe melden namelijk dat de overstap van Kylian Mbappé naar de Franse hoofdstad zo goed als rond is.

Met de transfer van het supertalent is een transfersom van maar liefst 150 miljoen euro gemoeid. AS Monaco wil daarnaast nog een speler terugzien voor het vertrek van achttienjarige aanvaller en heeft zijn zinnen gezet op één van het drietal Julian Draxler, Lucas Moura of Javier Pastore. Wie van die drie de overstap moet maken, en wie van de drie bereid is om te verhuizen naar de regerend landskampioen, is het enige overgebleven obstakel, zo verzekeren de twee Franse media.

PSG en Monaco hebben verder een principeakkoord bereikt over de transfer van Mbappé, die hoe dan ook lijkt te willen vertrekken uit het prinsdom. De jonge aanvaller werd eerder deze week naar verluidt uit de selectie gezet wegens een incident op de training en lijkt het ook bij de aanhang van de Monegasken te hebben verbruid. Mbappé ligt nog tot medio 2019 vast in het Stade Louis II.