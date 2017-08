Zware loting dreigt voor Feyenoord na completering deelnemersveld CL

CSKA Moskou, Sporting Portugal, Qarabag FK, Liverpool en APOEL Nicosia hebben zich woensdagavond als laatste clubs geplaatst voor de groepsfase van de Champions League en daarmee is het deelnemersveld voor deze editie van het miljardenbal compleet. Donderdagavond om 18.00 uur staat de loting voor de groepsfase op het programma.

Nederland zal tijdens die loting vanwege de uitschakeling van Ajax in de voorronde enkel vertegenwoordigd worden door Feyenoord en de Rotterdammers komen mogelijk in een loodzware poule terecht. De regerend landskampioen is namelijk ingedeeld in pot 4, waardoor de kans aanwezig is dat er drie sterkere tegenstanders uit de koker komen rollen.

Van de ploegen die zich woensdagavond wisten te plaatsen is overigens alleen Liverpool een mogelijke tegenstander, aangezien de rest van de ploegen die de Champions League instromen eveneens in pot 4 belanden. De aanwezigheid van the Reds zorgt overigens voor een primeur: Engeland wordt dit seizoen door de deelname van Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United en Liverpool door vijf ploegen vertegenwoordigd.

De complete indeling van de ‘potten’ ziet er als volgt uit:

Pot 1: Real Madrid, Bayern München, Chelsea, Juventus, Benfica, AS Monaco, Spartak Moskou, Shakhtar Donetsk

Pot 2: Barcelona, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United

Pot 3: Napoli, Tottenham Hotspur, FC Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, AS Roma, Besiktas

Pot 4: Celtic, CSKA Moscou, Sporting Portugal, APOEL Nicosia, Feyenoord, Maribor, Qarabag FK, RB Leipzig