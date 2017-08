Sporting meldt zich mede dankzij treffer Dost in groepsfase Champions League

Bas Dost is dit seizoen definitief met Sporting Portugal actief in de groepsfase van de Champions League. Nadat os Leões vorige week nog doelpuntloos gelijkspeelden tegen FCSB, was het woensdagavond in Roemenië wel een aantal keer raak. De Oranje-international nam een van de vijf Portugese treffers in een 1-5 zege voor zijn rekening.

Dost begon op de bank ten faveure van Seydou Doumbia en de spits zag hoe zijn vervanger Sporting na dertien minuten spelen al het zo gewenste uitdoelpunt bezorgde. FCSB sloeg vlak daarna via Júnior Maranhão wel terug voor de gelijkmaker, maar kon toch niet voorkomen dat de bezoekers in de tweede helft alsnog orde op zaken stelden.

Dost kwam met nog iets meer dan een halfuur te gaan in het veld voor Doumbia en was net op tijd om te zien hoe Marcos Acuña Sporting weer op voorsprong zetten. Gelson Martins zorgde er vijf minuten later met een bekeken uithaal van buiten de zestien voor dat het helemaal over en sluiten was en de doelpuntenmaker zette Dost met een kwartier te gaan voor een leeg doel voor de 1-4. Het slotakkoord kwam vlak voor tijd op naam van Rodrigo Battagla.