Liverpool houdt huis en is vijfde Engelse club in de Champions League

Liverpool keert na een afwezigheid van twee seizoenen terug in het hoofdtoernooi van de Champions League. Nadat the Reds vorige week al met 1-2 hadden gewonnen bij TSG Hoffenheim, werd woensdagavond op het eigen Anfield met groots machtsvertoon de laatste stap gezet richting de groepsfase van het miljardenbal: 4-2. Liverpool is zodoende na Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City en Manchester United de vijfde Engelse club die deze voetbaljaargang te bewonderen zal zijn in het toernooi.

Liverpool had een uitstekende uitgangspositie overgehouden aan de heenwedstrijd van acht dagen geleden in Duitsland, maar maakte toen zeker geen grootse indruk. In eigen huis hadden de manschappen van Jürgen Klopp echter een stuk minder te duchten van Hoffenheim, dat met grote ambities was afgereisd naar het eiland, maar door een rampzalige start al binnen twintig minuten tegen een reeds onoverbrugbare achterstand aankeek.

Emre Can opende met enig fortuin al vroeg de score voor de thuisploeg na fraai voorbereidend werk van Sadio Mané, waarna Mohamed Salah na achttien minuten spelen de voorsprong met een intikker verdubbelde. De Egyptenaar kon het leder uit een rebound voorbij doelman Oliver Baumann schuiven, nadat Georginio Wijnaldum in eerste instantie nog op de paal had geschoten. Can tekende vervolgens vrijwel onmiddellijk voor de 3-0 na een mooie combinatie tussen Mané en Firmino, waardoor een doelpunt van Mark Uth op het half uur niets meer dan een pleister op de wonden was in een dramatische eerste helft voor de bezoekers.

De ex-spits van onder meer Heracles Almelo en sc Heerenveen was al na 25 minuten spelen binnen de lijnen gebracht door Julian Nagelsmann, maar zag Liverpool na de tegentreffer doorgaan met aanvallen. Wijnaldum was tien minuten na de onderbreking al dicht bij de 4-1 geweest na een fraaie combinatie met Salah, maar de Oranje-international moest zijn meerdere erkennen in Baumann. Even later redde de doelman opnieuw op een poging van Wijnaldum, maar in de 63e minuut moest hij alsnog voor een vierde maal capituleren.

Jordan Henderson kon een te korte terugspeelbal onderscheppen op de helft van Hoffenheim, waarna de middenvelder alleen op Baumann af kon. Henderson koos er echter voor de bal opzij te leggen voor de meegelopen Firmino en de Braziliaan zo een niet te missen kans te bieden. Klopp zag zijn elftal daarna enigszins verslappen, wat elf minuten voor tijd nog een tweede tegentreffer tot gevolg had. Sandro Wagner kopte raak op aangeven van Andrej Kramaric, maar verder dan dat zou Hoffenheim niet meer komen. De ploeg van Nagelsmann zal instromen in de groepsfase van de Europa League.