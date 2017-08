Ten Hag ontvangt goed nieuws en voorziet ‘kleine zege’ voor Utrecht

FC Utrecht hoopt zich donderdagavond voor het eerst sinds het seizoen 2010/11 te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De Domstedelingen verdedigen een 1-0 voorsprong op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg en ofschoon de ploeg in principe genoeg heeft aan een gelijkspel, geeft coach Erik ten Hag daags voor de return aan voor niets minder dan een overwinning afgereisd te zijn naar Rusland.

Ten Hag zag zijn elftal vorige week in eigen huis dankzij een doelpunt van Zakaria Labyad met 1-0 zegevieren. "Als we dezelfde energie en hetzelfde niveau kunnen halen als in Utrecht voorzie ik een kleine zege voor ons", zegt de oefenmeester daags voor het treffen op een persconferentie. "Onze ploeg is onbevangen. Er zitten 60.000 fans, maar op het veld is het elf tegen elf."

Meevaller voor Utrecht is dat Yassin Ayoub fit genoeg lijkt om donderdag aan de aftrap te verschijnen. De middenvelder viel afgelopen weekeinde in de competitiewedstrijd tegen Willem II (2-0 zege) uit met een blessure, maar lijkt de race tegen de klok te gaan winnen. Datzelfde geldt voor verdediger Edson Braafheid, die tegen Willem II zelfs helemaal ontbrak. "Ik denk dat ze er allebei bij kunnen zijn tegen Zenit. Ze hebben gisteren al meegetraind. Vandaag ging het goed bij Yassin, dus ik neem aan dat hij erbij is", vervolgt Ten Hag.

De Utrecht-trainer is content over het huidige niveau van zijn selectie. "Het ligt heel dicht bij elkaar. We hebben een goede mix tussen ervaring en jonge honden. Het mooie van jonge honden is dat ze met lef en moed spelen. Dat kan ook mede dankzij die ervaring, dankzij de rust en ervaring die de ervaren spelers brengen", besluit hij.