‘Cocu speelde niet als Bosz of Fraser, anders had ik wellicht streepje voor’

Remko Pasveer stond in totaal drie jaar onder contract bij PSV, maar de doelman kwam in die tijd niet verder dan een handvol optredens in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. De keeper koos eerder deze transferperiode eieren voor zijn geld door naar Vitesse over te stappen en kijkt niet helemaal tevreden terug op zijn tijd in Brabant.

Volgens Pasveer hebben meerdere factoren een rol gespeeld bij zijn gebrek aan speeltijd in het Philips Stadion: “In mijn eerste jaar werden we vrij eenvoudig kampioen, dan ga je niet zo snel wisselen. Zeker niet als je twee gelijkwaardige keepers hebt, van wie er één jonger is en afkomstig uit je eigen opleiding”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Naast de concurrentie van Jeroen Zoet denkt Pasveer dat ook de speelstijl van Phillip Cocu debet is geweest aan het geringe aantal wedstrijden waarin hij de kans kreeg. De doelman zag concurrent Zoet anderhalf jaar ‘wisselvallig’ keepen, maar kreeg alsnog geen kans: “Phillip Cocu liet zijn ploeg niet met zulke aanvallende intenties voetballen als bijvoorbeeld Peter Bosz of Henk Fraser. Anders had ik misschien een streepje voor gehad.”

Pasveer denkt dat zijn meevoetballende kwaliteiten juist tot zijn sterke punten horen en houdt dan ook van trainers als Josep Guardiola, die daar bij het selecteren van een keeper juist erg op letten: “Die zegt gewoon: ‘De aanval begint bij mijn keeper’. Als die niet doet wat ik wil, zoek ik een andere.”