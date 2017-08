Oranje moet vrezen voor absentie Klaassen: ‘Hij heeft een tik gehad’

Davy Klaassen streek pas onlangs neer bij Everton, maar de middenvelder lijkt de eerstkomende paar wedstrijden van zijn nieuwe werkgever te moeten laten schieten. De van Ajax overgenomen Klaassen kampt met een voetblessure en staat waarschijnlijk even aan de kant.

“Davy heeft een tik gekregen en zal er een week uit liggen”, liet Ronald Koeman, trainer van the Toffees, optekenen door verslaggevers. De blessure van Klaassen komt op een vervelend moment aangezien Everton met de Europa League-return tegen Hajduk Split en de Premier League-kraker tegen Chelsea zware wedstrijden voor de boeg heeft.

Als Klaassen inderdaad een week aan de kant staat, is de kans groot dat hij ook de belangrijke kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk moet laten schieten. Dat duel staat voor 31 augustus in de agenda. Drie dagen na het treffen in Parijs is Bulgarije de tegenstander in de Johan Cruijf ArenA.