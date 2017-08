‘Dat kan in Europa niet verder worden ingekort, eilandgedrag van de Engelsen’

Engelse clubs overwegen hun transfermarkt voortaan eerder te sluiten en dat nieuws werd positief onthaald in Nederland. De Eredivisie ziet namelijk ieder jaar goede spelers vertrekken als de competitie al is begonnen. De Eredivisie CV was dan ook blij met het nieuws vanuit Engeland, maar volgens directeur Louis Everard van de spelersvakbond VVCS is dat echter voorbarig.

"De Engelsen willen de termijn beperken. Dat is volkomen onacceptabel. Vergeet niet de achtergrond van de transfermarkt: vrij verkeer van werknemers", aldus de bestuurder in gesprek met Voetbal International. De transferperiode werd begin deze eeuw ingevoerd zodat clubs en makelaars niet het hele seizoen aasden op deals. De Europese Commissie had echter bezwaren, omdat het vrije verkeer van werknemers door de beperkingen werd aangetast.

"Er is daarom ooit een minimumperiode afgesproken die voor de Europese Commissie nog net acceptabel was", aldus Everard. "Deze kennen we nu als de transferwindows. Die kunnen in Europa nooit nog verder worden ingekort. Het is eilandgedrag van de Engelsen. Zij kunnen niet eenzijdig besluiten dat het vrije verkeer van werknemers wordt beperkt."

In de loop der jaren is er steeds meer kritiek gekomen op het systeem, omdat clubs na de start van de competitie nog volop inkopen. De Premier League vindt de negatieve effecten te groot worden, nu ook spelers zoals Virgil van Dijk en Philippe Coutinho een transfer proberen te forceren. In Nederland en de meeste grote voetballanden sluit de markt dit jaar op 31 augustus, in Spanje een dag later.