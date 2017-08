Swansea-aankoop van 16 miljoen kan zaterdag debuteren tegen De Boer

Swansea City heeft zich verzekerd van de diensten van Sam Clucas, zo meldt de club uit Wales woensdagavond via de officiële kanalen. De middenvelder heeft succesvol de medische keuring doorstaan en heeft een vierjarig contract getekend. The Swans maken naar verluidt ruim zestien miljoen euro over aan Hull City.

De 26-jarige Engelsman speelde afgelopen weekend niet mee toen the Tigers het opnamen tegen Queens Park Rangers vanwege de aanstaande transfer. Clucas heeft dit seizoen al drie keer gespeeld voor Hull City, maar gaat nu bij de Premier League-club acteren. De middenvelder kan aanstaande zaterdag op Selhurst Park zijn debuut maken tegen het Crystal Palace van Frank de Boer.

Swansea omschrijft de aankoop op de clubsite als een 'energieke, technisch vaardige speler met een neusje voor de goal'. Clucas stond in de belangstelling van meerdere clubs uit de Premier League, maar koos uiteindelijk voor het team van Paul Clement. De middenvelder verlaat Hull City na ruim 2 seizoenen en 96 officiële duels, waarin hij 9 keer scoorde en 10 assists afleverde.