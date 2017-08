FC Twente doet zaken met Málaga: ‘Ik heb zin om weer te vlammen’

Adnane Tighadouini is ook dit seizoen actief in de Eredivisie. FC Twente maakt woensdagavond via de officiële kanalen bekend de 24-jarige aanvaller voor één jaar te huren van Málaga, waar Tighadouini sinds zijn komst twee seizoenen geleden van NAC Breda nooit wist te imponeren.

De creatieveling werd twee jaar geleden voor 1,2 miljoen euro ingelijfd door Málaga, maar speelde pas twaalf wedstrijden in het eerste elftal van de Spaaanse club en werd al verhuurd aan Kayserispor en Vitesse. In dienst van laatstgenoemde club kwam Tighadouini vorig seizoen tot drie treffers en één assist in de Eredivisie. "Ik heb zin om weer te vlammen. Afgelopen jaar was het een goed seizoen bij Vitesse. We wonnen de KNVB beker, maar ik weet van mijzelf dat ik nog beter kan. Dat wil ik dit jaar bij FC Twente laten zien", zegt hij op het digitale thuis van de Tukkers.

Tighadouini had ook dit seizoen weinig zicht op speeltijd bij Malága. "Ik heb hard doorgetraind en gewacht welke club er op mijn pad zou komen", vervolgt hij. "Dat het nu FC Twente is geworden geeft mij een goed gevoel. Het gesprek met René Hake was erg positief en ik hoop snel voor de aanvallende versterking te kunnen zorgen. Marino Pusic (assistent-trainer, red.) ken ik nog uit mijn tijd bij Vitesse en NAC Breda en hij heeft mij ook het nodige verteld. Ik kijk uit naar het komende jaar."