Keizer: ‘Wat ons betreft komt hij erbij, maar dat zal niet zo makkelijk zijn’

Woensdagochtend kwamen de eerste geruchten naar buiten dat Siem de Jong terugkeert naar Ajax en volgens De Telegraaf willen de Amsterdammers de komst van de middenvelder van Newcastle United uiterlijk donderdag nog afronden. Trainer Marcel Keizer geeft aan dat er inderdaad interesse is, maar houdt ook nog een flinke slag om de arm.

“Wat ons betreft komt Siem erbij. Maar het zal denk ik niet zo gemakkelijk zijn om hem uit Engeland te halen. Hij is een voormalige Ajacied, makkelijk in te passen. Ik heb een informatief gesprek met hem gehad. Meer niet”, laat de coach van de Amsterdammers optekenen via de officiële kanalen van de club. “Of hij naar Ajax komt? Geen idee.”

Ajax startte afgelopen weekend tegen FC Groningen met Klaas-Jan Huntelaar in de spits. De teruggekeerde routinier kreeg de voorkeur boven Kasper Dolberg. Of Huntelaar donderdag ook begint tegen Rosenborg BK, wilde Keizer niet vertellen: “Ik heb twee goede spitsen, dat is een luxe voor een coach. Morgen zal je zien wie er speelt.”

De Amsterdammers verloren de heenwedstrijd met 0-1 van de Noren en zullen in Trondheim dan ook flink aan de bak moeten. Keizer verwacht een lastige avond: “We weten wat ons te doen staat: hier een resultaat halen en een ronde verder komen. We hebben onszelf niet in een lekkere situatie gezet vorige week, dus we moeten er alles aan doen. Zij kunnen nu wachten, wij niet. Het ligt bij onszelf om ruimtes te vinden om kansen te creëren. De kansen zijn volgens mij net als in Amsterdam fifty-fifty.”