Tien dingen die je moet weten in aanloop naar VVV-Venlo - Ajax

VVV-Venlo hoopt zondag de derde opeenvolgende wedstrijd in de Eredivisie te winnen. Tegenstander Ajax revancheerde zich vorige week tegen FC Groningen voor het verlies op de eerste speeldag bij Heracles Almelo, maar het lek is nog altijd niet boven. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Koel, zondag vanaf 14.30 uur.

o VVV-Venlo pakte slechts twee punten in de laatste zeventien Eredivisie-duels met Ajax: twee remises, vijftien nederlagen. De Venlonaren kwamen in zeven van de laatste acht ontmoetingen niet tot scoren.

o Ajax staat op 99 doelpunten tegen VVV-Venlo in de Eredivisie. Alleen PSV was vaker trefzeker tegen de Limburgers: 100 treffers.

o VVV-Venlo won voor het eerst sinds 1956/57, het eerste seizoen ooit in de historie van de competitie, de eerste twee Eredivisie-duels van het seizoen. De Venlonaren wisten nooit eerder de eerste drie wedstrijden winnend af te sluiten.

o Mocht Ajax verslagen worden dan is VVV-Venlo de derde promovendus in de historie van de Eredivisie die begint met drie zeges, na ADO Den Haag in 1957/58 en FC Twente in 1984/85.

o Vito van Crooij kan de eerste speler worden in de clubgeschiedenis van VVV-Venlo die trefzeker is in elk van zijn drie eerste Eredivisie-wedstrijden namens de Venlonaren.

o Ajax leed puntenverlies in vier van de laatste zeven uitwedstrijden tegen gepromoveerde clubs: drie zeges, drie remises, één nederlaag.

o Mocht Ajax verliezen van VVV-Venlo, dan beleeft het de slechtste seizoenstart sinds 1964/65 (toen éen zege, twee nederlagen), het seizoen waarin wijlen Johan Cruijff bij Ajax debuteerde.

o Hakim Ziyech staat op 50 goals en 48 assists in de Eredivisie. Van de 24 clubs waar Ziyech ooit tegen speelde in de Eredivisie is VVV-Venlo de enige club waartegen hij nog nooit betrokken was bij een doelpunt.

o Klaas-Jan Huntelaar maakte deze eeuw meer competitiegoals voor Ajax in uitwedstrijden dan iedere andere speler: 37 treffers in 46 uitduels.

o Marcel Keizer leed als hoofdtrainer in dienst van Ajax zijn grootste nederlaag tegen het VVV van Maurice Steijn. Op 31 oktober 2016 versloegen de Venlonaren Keizers Jong Ajax met 0-4.