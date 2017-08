‘Vijftig miljoen is zéker niet genoeg, je moet het dubbele vragen’

Ajax moet honderd miljoen euro vragen voor Kasper Dolberg, zegt Valentijn Driessen. AS Monaco zou zich hebben gemeld in Amsterdam om de negentienjarige spits over te nemen voor vijftig miljoen euro, maar Ajax heeft vriendelijk bedankt. Een goede actie van directeur spelersbeleid Marc Overmars, vindt de journalist van De Telegraaf.

Monaco ziet in de Deense aanvaller een goede vervanger van Kylian Mbappé, die wellicht gaat verkassen naar Paris Saint-Germain. "Vijftig miljoen is eigenlijk niet genoeg en tegenwoordig is dat niet veel meer", redeneert Driessen. "Als je de bedragen ziet waar andere spelers voor vertrekken, vind ik het logisch dat Ajax zegt dat vijftig miljoen veel te weinig is."

De journalist zegt dat de veertig miljoen euro die Ajax heeft ontvangen van Tottenham Hotspur voor Davinson Sánchez ook te weinig is. Driessen denkt dat de transfermarkt op hol is geslagen met de transfer van Neymar van Barcelona naar PSG (222 miljoen euro, red.) en wijst ook naar de geruchten dat Mbappé en Philippe Coutinho van Liverpool voor honderden miljoenen euro's van club gaan veranderen.

"Dan is veertig miljoen voor Sánchez niet genoeg en vijftig miljoen voor Dolberg zéker niet genoeg." Overmars moet volgens Driessen sterk in zijn schoenen gaan staan. "Je moet sowieso het dubbele vragen: honderd miljoen. Vraag het maar. Mbappé gaat straks voor 150 miljoen weg. Waarom is deze jongen dan geen honderd miljoen waard?", vraagt Driessen zich af. "Vijftig miljoen is in ieder geval veel te weinig. Hij is een van de grootste talenten op de spitspositie ter wereld."