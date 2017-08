Jones woest na ‘Ajax’: ‘A f*cking job and how I could be so f*cking stupid’

Manchester United werd in juli door de UEFA bestraft voor het overtreden van anti-dopingregels na afloop van de Europa League-finale van afgelopen seizoen tegen Ajax. Daley Blind en Phil Jones deden moeilijk over een dopingcontrole, waardoor laatstgenoemde onder meer twee Europese wedstrijden werd geschorst. Woensdag wordt duidelijk wat de Engelsman precies heeft gezegd tegen de aanwezige controleurs.

Jones kwam naar het DCS (doping-controlestation) en was heel erg teleurgesteld, aldus Luka Zajc van de UEFA. "Hij wilde het DCS verlaten om een feestje te vieren met zijn team, maar ik zei hem dat hij eerst een monster moest afleveren." Daarna liet Jones zich gaan, zo noteert Manchester Evening News. "He then told me I was a f*ck doing this and that I had a f*cking job and how I could be so f*cking stupid to consider having such a f*cking job."

"Ik bleef rustig en zei hem dat dit reglementen van de UEFA zijn en het mijn taak is om de controle uit te voeren. Maar hij ging maar door. Toen vroeg ik hem om rustig aan te doen en te stoppen met beledigen. Toen zei hij dat hij niet meer wilde praten." Ook was Jones kwaad omdat hij als enige van United niet op foto stond waarin de ploeg de slachtoffers van een aanslag bij een concert van Ariana Grande in Manchester twee dagen eerder herdacht.

Zajc zegt begrip te hebben voor Jones, maar laat tegelijkertijd weten dat de verdediger nog is gespaard. "Een speler moet het respect opbrengen voor officials die dopingtests uitvoeren. Dit is het laatste wat we verwachten van een professionele sporter. Als we de regels strikt hadden nageleefd, moest hij zelfs bij drie Europese wedstrijden toekijken. Gezien de omstandigheden werd dit verlaagd naar twee."