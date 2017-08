Roda heeft met ex-pupil van Koster en Hasselbaink eerste aankoop binnen

Roda JC Kerkrade neemt Jannes Vansteenkiste per direct over van Antwerp FC. De Limburgers maken via de officiële kanalen melding van een akkoord over een eenjarig contract, met een optie voor een extra seizoen. De 24-jarige verdediger past in het profiel dat Roda JC had opgesteld, zo laat technisch directeur Harm van Veldhoven weten.

De Belgische Vansteenkiste doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en debuteerde voor die club ook in het betaald voetbal. Adrie Koster gaf hem op 4 augustus 2011 het vertrouwen in de Europa League-wedstrijd tegen Qarabag, waarna hij enkele dagen later ook in het competitieduel met Sint-Truiden in actie kwam. Het zou dat seizoen bij twee competitiewedstrijden blijven.

Vansteenkiste maakte in 2013 de overstap naar Antwerp. Onder Jimmy Floyd Hasselbaink groeide hij uit tot vaste waarde en dat bleef de mandekker, tot hij een zware blessure opliep in zijn derde seizoen. In de afgelopen jaargang kwam hij vijftien keer in actie en had Vansteenkiste een aandeel in de promotie van Antwerp naar de Pro League. In de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen had hij een basisplek tegen Anderlecht (0-0), maar sindsdien houdt een blessure Vansteenkiste aan de kant.

Het contract van de Belg liep nog een jaar door. Hij is de eerste zomeraankoop van Roda JC, nadat Mario Engels en Filip Kurto transfervrij overkwamen en de club zich op huurbasis versterkte met Jorn Vancamp, Simon Gustafson, Hidde Jurjus en Tsiy William Ndenge. "We waren nog op zoek naar een defensieve linksbenige versterking en we zijn blij dat we die in de persoon van van Vansteenkiste hebben gevonden. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden in onze achterste linie", legt Van Veldhoven uit.