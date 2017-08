‘Real meldt binnenkort contractverlenging van zeskoppige ‘ruggengraat’’

Real Madrid maakt in de komende weken de contractverlengingen van enkele belangrijke spelers bekend. De Koninklijke gaat graag verder met Isco, Marco Asensio, Marcelo, Daniel Carvajal, Raphaël Varane en Karim Benzema, zo weet Marca te melden. Volgens de Spaanse sportkrant wordt dit zestal gezien als 'de ruggengraat' van de toekomst van Real.

Waar er bij Barcelona paniek is na het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain en Lionel Messi en Andrés Iniesta nog altijd niet hebben bijgetekend, is er bij Real sprake van rust, aldus Marca. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos en Luka Modric hebben vorig seizoen al bijgetekend, terwijl inmiddels ook Zinédine Zidane zich tot medio 2020 heeft verbonden aan de club.

Real zit echter niet stil en wil verder met het eerdergenoemde zestal. Verwacht wordt dat de spelers binnenkort gaan bijtekenen. Isco wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten om binnenboord te houden. De Spanjaard, die nu nog vastligt tot 2018, gaat binnenkort een contract tot medio 2021 tekenen, waarbij de ontsnappingsclausule wordt vastgesteld ter hoogte van zevenhonderd miljoen euro.

Ook met Asensio wil de club langer door. De aanvaller beschikt over een contract dat loopt tot 2022, maar Real wil de verbintenis met nog een jaar rekken, waarbij de ontsnappingsclausule zou worden verhoogd naar 450 miljoen euro. Ook Marcelo en Carvajal, die beiden vastliggen tot 2020, ziet men graag verlengen tot 2022.

Varane moet samen met Sergio Ramos ervoor zorgen dat Real de komende jaren weinig goals tegen krijgt. De Fransman, die nog drie jaar vastligt in Santiago Bernabéu, gaat tot 2022 bijtekenen ondanks vermeende interesse van Manchester United. Tot slot wil Real verder door met Benzema, die over een contract tot medio 2019 beschikt. De 29-jarige spits, die al zeven seizoenen actief is voor de Spaanse landskampioen, zet zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2021.