Griezmann hoort vonnis na beledigen van scheidsrechter

Antoine Griezmann is voor twee wedstrijden geschorst na het beledigen van scheidsrechter Juan Martínez Munuera. De aanvaller van Atlético Madrid kreeg zaterdag in de uitwedstrijd tegen Girona (2-2) in eerste instantie een gele kaart voor een fopduik en was het daar duidelijk niet mee eens. Hij schold de arbiter uit en kreeg vervolgens een directe rode kaart.

De tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond heeft besloten dat Griezmann de competitieduels met Las Palmas en Valencia moet missen. Op 16 september kan Griezmann zijn rentree maken in de thuiswedstrijd tegen Málaga. Overigens kan Atlético nog wel in beroep gaan tegen de sanctie. Het is de vraag of dat iets uithaalt.

Real Madrid stelde onlangs alles in het werk om de schorsing van Cristiano Ronaldo te verkorten nadat hij scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea een duw gaf. Het hoger beroep sorteerde tot tweemaal toe geen effect: Ronaldo bleef voor vijf duels geschorst. Atlético heeft nog niet gereageerd op de straf voor Griezmann.