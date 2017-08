Peeters verlengt bij Real en ondergaat donderdag keuring in Venlo

Mink Peeters heeft tot medio 2020 bijgetekend bij Real Madrid, zo bevestigt het management van het talent woensdagmiddag. Dit seizoen voetbalt Peeters echter in de Eredivisie: zijn vader Geert laat aan Voetbalzone weten dat de negentienjarige aanvaller zich donderdag meldt bij VVV-Venlo voor de medische keuring en de contractondertekening.

Peeters had een overeenkomst voor een jaar bij de Koninklijke, maar nu heeft hij zich voor nog eens twee extra jaren verbonden. Met het nieuwe contract laat Real Madrid blijken nog steeds veel vertrouwen te hebben in de potentie van het talent, dat in 2014 overkwam van Ajax. Peeters kende veel tegenslagen in Madrid: een sleutelbeenbreuk, een polsbreuk en een hardnekkige bovenbeenblessure hielden hem maanden aan de kant.

Daardoor was er enige stagnatie in zijn ontwikkeling, maar in zijn laatste blessurevrije halfjaar wist hij de Spaanse grootmacht te overtuigen. Met de hoogste jeugdploeg Juvenil A behaalde hij zowel het Spaanse kampioenschap als de Copa del Rey. Mede dankzij de doelpunten van Peeters drong de ploeg door tot de halve finales van de Youth League.

Maurice Steijn, trainer van VVV, zei zaterdag al tegen FOX Sports dat de transfer van Peeters veel tijd in beslag nam: "Het schijnt een hele papierwinkel te zijn daar in Madrid", aldus Steijn. "Hij wil heel graag. Zijn vader is ook naar Madrid afgereisd om het in orde te maken, maar het is met name jammer voor hem. Hij is al weken met zijn hoofd bij ons. Ik hoop dat het deze week eindelijk doorgaat."