Droom Haps stortte in door Blind: ‘Tien jaar, dan breekt dat bericht je hart'

Ridgeciano Haps ruilde deze zomer AZ voor zes miljoen euro in voor Feyenoord. De 24-jarige linksback, die voor vijf jaar heeft getekend in De Kuip, wilde altijd al naar de Rotterdamse club, hoewel hij in het verleden ook in actie kwam voor de jeugdopleiding van Ajax. Toenmalig hoofd jeugdopleidingen Danny Blind maakte echter een abrupt einde aan de periode van Haps bij de Amsterdammers.

"Ik ging naar Ajax, maar daar stortte mijn droom na twee jaar in elkaar. Ik moest bij Blind op kantoor komen. Ik was pas tien jaar en toch krijg je dan, op zo'n jonge leeftijd, een harde klap te verwerken", aldus Haps in gesprek met Voetbal International. "Blind zei gewoon recht voor z'n raap: 'We vinden je niet goed genoeg, anderen zijn beter, dus je gaat niet door naar de volgende lichting.'"

"Tien jaar oud... Zo'n bericht breekt je hart. Ik barstte toen echt in tranen uit, was helemaal kapot." Die tegenslag heeft Haps mentaal gesterkt en de verdediger zegt dat hij de boodschap van Blind al zijn hele carrière met zich meedraagt. Het werd een drive, aldus de linksback. "Zo'n afwijzing is zó pijnlijk, je wilt dat never nooit meer meemaken."

Nu speelt Haps dus voor aartsrivaal Feyenoord en veertien jaar geleden verscheen de verdediger al eens in een Feyenoord-shirt op Varkenoord. Hij was toen net begonnen met voetballen bij Zwaluwen Vooruit en na een paar maanden stonden er al scouts van Ajax en Feyenoord op de stoep. "Je kunt het vragen aan mijn ouders, familie en al mijn vrienden: toen al lag mijn gevoel bij Feyenoord. Probleem was alleen dat ze me niet wilden nemen. Ajax wilde wel, dus kwam ik daar terecht."