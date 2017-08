Insigne gevleid door interesse: ‘Barcelona is een droom, voor iedereen’

Napoli wist zich dinsdagavond te verzekeren van Champions League-voetbal, nadat OGC Nice wederom werd verslagen (0-2). Lorenzo Insigne, die namens de club uit Napels de tweede goal produceerde, kan wellicht ook bij het geïnteresseerde Barcelona gaan acteren in het miljardenbal. Daags na de wedstrijd geeft de Italiaans international toe dat Barça een droom zou zijn.

Barcelona is momenteel druk bezig met de mogelijke transfers van Ángel Di María, Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho, maar de Spaanse grootmacht zou ook al een bod van zestig miljoen euro hebben neergelegd bij Napoli voor Insigne. De Italiaanse topclub heeft naar verluidt niet toegehapt en heeft het bod geweigerd. De Italiaan zou ook in de belangstelling staan van onder meer Liverpool, de club die mogelijk Coutinho kwijtraakt aan Barcelona.

Insigne, die nog tot medio 2022 onder contract bij Napoli, heeft al 258 officiële duels voor i Partenopei gespeeld, waarin hij 55 keer scoorde en 60 assists afleverde. Daags na het tweede duel met Nice werd Insigne geconfronteerd met de interesse van Barcelona. "Dank voor het compliment, maar ik wil goed blijven presteren in het Napoli-shirt, omdat ik dat altijd al wilde", zegt Insigne in gesprek met Mediaset. "Maar Barcelona is een droom, voor iedereen. Maar nu leef ik de droom van Napoli."