VZ Talentscout - ‘Nieuwe Rivaldo’ gaat na stages bij Ajax toch naar Europa

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Rivaldo Coetzee, de nieuwe verdedigende rots in de branding van Celtic.

Door Robin Bruggeman

Briljante dribbels, splijtende steekpasses en tientallen doelpunten hoeven de fans van Celtic niet van hun nieuwe aanwinst te verwachten en toch hoopt de Schotse grootmacht met Rivaldo Coetzee een vleugje Braziliaanse magie in huis te halen. De Zuid-Afrikaanse verdediger kreeg van zijn vader de naam van diens grootste idool mee en mag het nu zelf op de Europese velden gaan laten zien: “Mijn vader is een enorme fan van Braziliaans voetbal en Rivaldo was zijn favoriete speler, daarom ben ik naar hem vernoemd”, legt Coetzee in gesprek met The Scottish Sun zijn opvallende voornaam uit.

Coetzee kreeg de sport in een voetbalgek huishouden vanzelfsprekend met de paplepel ingegoten en kan zich van zijn vroege jeugd niets anders herinneren dat het voetbal: “Sinds ik een jochie was heb ik altijd een bal bij me gehad. Mijn vader was keeper bij een amateurclub en als hij op het veld stond, was ik met mijn vrienden achter het doel aan het overtrappen. Ik ben opgegroeid in een klein plaatsje en iedereen wist hoeveel ik van voetbal hield. Misschien dachten ze wel dat ik precies de goede naam had gekregen, aangezien voetbal zijn leven was.”

De twintigjarige verdediger groeide op in het nog geen tienduizend inwoners tellende Kakamas aan de oever van de Oranjerivier en verliet die plaats in 2014 om neer te strijken in miljoenenstad Kaapstad, waar hij aan de slag ging bij Ajax Cape Town, de satellietclub van Ajax in Zuid-Afrika. Hier ontwikkelde Coetzee zich stormachtig en na zijn debuut op zeventienjarige leeftijd werd hij door zowel de club als door zijn collega’s uitgeroepen tot ‘Speler van het Jaar’ van de Urban Warriors. Vijf dagen voor zijn achttiende verjaardag loste hij ook nog eens Aaron Mokoena af als jongste Zuid-Afrikaans international ooit, al moest hij die eretitel zeven weken later alweer aan Fagrie Lakay laten.

??| We are extremely proud to announce an agreement with @celticfc , for the sale of defender Rivaldo Coetzee, HAS BEEN CONCLUDED. pic.twitter.com/gUhB0y1r3H — Ajax Cape Town (@ajaxcapetown) 21 augustus 2017

Als moderne verdediger die ook in balbezit zijn steentje bijdraagt wist Coetzee in het shirt van Ajax Cape Town al snel de ogen uit Europa op zich gericht en de verdediger werkte vanaf 2014 twee stageperiodes af in Amsterdam, waar hij de moederclub van de Zuid-Afrikaanse subtopper echter niet helemaal wist te overtuigen. Enkele sterke seizoenen in het ABSA Premiership later komt het met zijn vertrek naar Celtic dan toch van een overstap naar een Europese competitie, al ging die transfer niet helemaal van een leien dakje.

Coetzee, die verder ook in belangstelling stond van het Deense Bröndby en KV Oostende in België, achtte zichzelf eerder deze zomer namelijk zo klaar voor een transfer dat hij weigerde nog op te komen dagen bij de trainingen van Cape Town, tot grote frustratie van trainer Stanley Menzo: “Ik ben erg teleurgesteld, de voetballerij is een kleine wereld en dit laat zien dat je geen respect hebt voor je ploeggenoten. Als het iets is met de club, houdt het dan ook tussen jou en de club, maar betrek je ploeggenoten die samen met jou werken er niet in”, reageerde de oud-doelman van onder meer Ajax verbolgen tegenover lokale media.

De muiter in kwestie sloot zich ruim twee weken nadat hij verstek liet gaan weer aan bij de selectie van Cape Town en ging via social media door het stof: “Ten eerste wil ik voor mijn gedrag van de afgelopen weken mijn excuses aanbieden aan de coaches en aan al mijn ploeggenoten. Ajax Cape Town heeft een grote rol gespeeld in mijn loopbaan en mijn ontwikkeling tot nu toe. De club en ik werken samen om die ontwikkeling nog verder door te zetten. Ik ben blij dat ik met de coach heb kunnen spreken en ik heb mijn excuses aangeboden.”

Ajax Cape Town besloot daarna wel mee te werken aan een transfer en maakte maandag bekend dat Coetzee zijn loopbaan voort gaat zetten in het Schotse Premiership, waar hij bij de, de laatste seizoenen oppermachtige, Bhoys wordt gezien als een steunpilaar voor de toekomst én als de natuurlijke opvolger van de toch alweer twee jaar geleden vertrokken Virgil van Dijk. Naast zijn voetballende kwaliteiten, die bij het doorgaans dominante Celtic goed tot hun recht zullen komen, schuwt de inmiddels vaste waarde van Bafana Bafana er bij tijd en wijle ook niet voor om de beuk erin te gooien.

Zo komt er voor beide partijen toch nog een bevredigend einde aan een van de grootste Zuid-Afrikaanse transfersoaps van de laatste jaren. Coetzee krijgt met Celtic, dat zich dinsdagavond ontdeed van FC Astana, zijn gewenste transfer naar een Champions League-deelnemer, terwijl Cape Town met een som van naar verluidt een kleine 870 duizend euro een van de grootste transferbedragen uit de clubgeschiedenis incasseert. De verdediger komt binnen op plek drie van duurste uitgaande transfers van Cape Town en hoeft enkel Thembinkosi Fanteni en recordverkoop Thulani Serero voor zich te dulden. De inmiddels bij Vitesse actieve middenvelder kostte Ajax in 2011 2,5 miljoen euro.

Naam: Rivaldo Roberto Genino Coetzee

Geboortedatum: 16 oktober 1996

Club: Celtic

Positie: centrale verdediger

Sterke punten: inzicht, inspeelpass, fysieke kracht