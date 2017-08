Pereiro vervangt Suárez in selectie en kan debuteren tegen Argentinië

Gastón Pereiro is opgeroepen voor het nationale elftal van Uruguay. De aanvaller van PSV zit voor het eerst bij de selectie van de Zuid-Amerikanen, maakt de voetbalbond woensdagmiddag bekend. Uruguay neemt het over anderhalve week op tegen Argentinië en Paraguay in de WK-kwalificatiecyclus. Ook Álvaro Lemos van Lens en Federico Valverde van Deportivo La Coruña zijn voor het eerst opgeroepen.

Pereiro lijkt in de selectie Luis Suárez te vervangen. De spits liep bij Barcelona een blessure op in de strijd om de Spaanse Supercopa tegen Real Madrid en is daardoor ongeveer een maand uitgeschakeld. Pereiro kent een redelijk goede start van het seizoen bij PSV, ondanks de Europese uitschakeling. In twee competitieduels was hij verantwoordelijk voor een treffer en een assist.

Onder trainer Phillip Cocu heeft de Zuid-Amerikaan een andere rol gekregen dan voorheen. Waar hij in zijn eerste twee seizoenen voornamelijk als rechtsbuiten werd gebruikt, speelt hij dit seizoen vaak achter de spits. De 22-jarige Pereiro kwam al wel uit voor Uruguay Onder-20. Hij wist in achttien interlands zeven keer te scoren. Nu maakt de PSV'er voor het eerst deel uit van het team van Óscar Tabárez en kan hij in een van de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden zijn debuut maken.