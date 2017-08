Ajax moet vrezen: ‘Ik hoorde al verhalen over het Leicester van Nederland’

VVV-Venlo is vooralsnog een van de grootste verrassingen in de Eredivisie. De promovendus won de eerste twee competitieduels en staat daardoor gedeeld aan kop. Volgens manager voetbal Stan Valckx komt het succes niet uit de lucht vallen, maar de beleidsbepaler loopt niet te hard van stapel. Tegelijkertijd denkt clubicoon Maurice Graef dat Ajax moet vrezen voor VVV.

"Stiekem had ik wel gehoopt én gedacht dat we mensen zouden gaan verrassen", vertelt Valckx aan Voetbal International. "Veel clubs onderin zijn verzwakt ten opzichte van vorig seizoen, wij zijn sterker geworden. We zullen nog wel vaker stunten, maar moeten niet ineens denken dat we zomaar de ene na de andere wedstrijd winnen."

VVV luisterde de rentree in de Eredivisie op met een 3-0 zege op Sparta Rotterdam. Daarna volgde een knappe 1-2 overwinning bij FC Twente. "Ik hoorde mensen al over het sprookje van Venlo en het Leicester City van Nederland, daar doen wij niet aan mee. Wij weten allemaal waar we alles aan te danken hebben: hard werken en soms een beetje geluk. En dat zullen we het hele seizoen nodig hebben."

Volgens clubicoon Graef hebben Valckx en trainer Maurice Steijn heel gericht geselecteerd op spelers met de juiste kwaliteit en mentaliteit. Daardoor is een hechte ploeg ontstaan. "De groep is smal, maar ik geloof niet zo in selecties met 22 gelijkwaardige spelers. Geeft altijd gezeik onderling. Bij VVV is de hiërarchie duidelijk. Deze ploeg kan zondag zomaar van Ajax winnen, maar gaat ook zeker nog drie of vier keer op rij verliezen. Ik denk niet dat iemand dan in paniek raakt."