Tottenham Hotspur haalt concurrent voor Vorm op bij Southampton

Paulo Gazzaniga ruilt Southampton in voor Tottenham Hotspur, zo meldt de Londense club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De Argentijnse doelman heeft voor vijf jaar getekend bij de club van Mauricio Pochettino en gaat dit seizoen spelen met rugnummer 22. Vermoedelijk is hij gehaald als derde keeper, achter Hugo Lloris en Michel Vorm. Vorig seizoen bracht Gazzaniga nog door op huurbasis bij Rayo Vallecano.

Gazzaniga is een jeugdexponent van Valencia en verliet Spanje in 2011 om te gaan keepen bij Gillingham. Een jaar later maakte hij de stap naar Southampton en tekende hij voor vier jaar bij the Saints. Bij die club heeft hij veel samengewerkt met Pochettino, die hem nu dus naar de nummer twee van het afgelopen Premier Leaugue-seizoen haalt.

Zijn competitiedebuut voor Southampton maakte Gazzaniga op 22 september 2012, in een met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Aston Villa. Het was de eerste competitieoverwinning van de club in het seizoen, na vier nederlagen. De 25-jarige doelman van 1.96 meter heeft in totaal 23 keer gespeeld voor Southampton en werd vorig seizoen uitgeleend aan Rayo Vallecano, waar hij 22 keer in actie kwam.