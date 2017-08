Chelsea richt pijlen op tweetal van Leicester

Tottenham Hotspur is bereid om te voldoen aan de vraagprijs van Lazio voor Keita Baldé Diao. De Romeinen wensen een bedrag van dertig miljoen euro voor de vleugelaanvaller, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Juventus. (Corriere dello Sport)

Door blessures van Jeffrey Bruma en John Anthony Brooks is VfL Wolfsburg op zoek naar een nieuwe verdediger. Kandidaten voor die functie zijn Aymen Abdennour van Valencia en Neven Subotic van Borussia Dortmund. (BILD)

(The Times)

Kenedy kan verkassen naar Newcastle United. De promovendus is dicht bij een éénjarige huurdeal met Chelsea, de club waar hij niet meer gewenst zou zijn. (The Times)