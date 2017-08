‘Ik was mentaal niet sterk genoeg door wat er gebeurd is bij PSV’

Afgelopen week vond in Londen de FIFA Interactive World Cup plaats. Van de ruim zeven miljoen deelnemers waren nog 32 spelers over, onder wie de Nederlanders Tony Kok en Dani Hagebeuk. Eerstgenoemde tekende vorige week een contract bij FC Twente, na zijn ontslag bij PSV na het opduiken van veelbesproken tweets. Voetbalzone sprak Kok over het WK, zijn oude tweets en zijn korte tijd in Eindhoven.