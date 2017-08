21-jarige jongste manager ooit in FA Cup: ‘Bewijst dat deze club uniek is’

WHYTELEAFE - Ver buiten de schijnwerpers stonden afgelopen weekeinde de tweede voorrondes van de FA Cup op het programma. AC Londen, normaal uitkomend op het tiende niveau in Engeland, debuteerde dit seizoen in het oudste voetbaltoernooi ter wereld. Nadat Crawley Down Gatwick in de eerste voorronde met 3-2 was verslagen, wachtte een ronde verder de ontmoeting met Egham Town en Voetbalzone was aanwezig bij dit duel.

Door Chris Meijer

Met veel bombarie werd de wedstrijd vooraf op Twitter aangekondigd door AC London. De grootste wedstrijd in de clubhistorie, in het stadion van FC Whyteleafe, was op de aankondiging te lezen. Al mag het onderkomen van FC Whyteleafe misschien niet eens een stadion genoemd worden, want het complex diep in de bossen van een gehucht ten zuiden van Londen had meer weg van een vervallen amateurveldje. De twee tribunes die het ‘stadion’ rijk is, konden nodig een opknapbeurt gebruiken. Op één van de tribunes was wel plaats ingeruimd voor de pers, maar van de tafeltjes op de zogenaamde perstribune was weinig meer over.

Not long now until we entertain the highest ranked opposition we have ever come up against in our 5 year history!!?????????? #FACup #Underdogs pic.twitter.com/dxCUFXiXmU — AC London (@A_C_London) August 18, 2017

De wedstrijd tussen AC London en Egham Town was de FA Cup in de puurste vorm. In de rust zocht het publiek, dat niet in al te groten getale op was komen dagen, de kantine op, waar de tap open ging om de mensen van pints te kunnen voorzien. Ondertussen gingen ook pies en andere Engelse kantineversnaperingen over de toonbank. Het was dan ook niet verwonderlijk dat een deel van de mensen liever in de kantine bleef hangen en de tweede helft liet schieten. Ondertussen kwam Egham Town op het veld al snel na rust op een 1-2 voorsprong, nadat AC London in de eerste 45 minuten nog de leiding had genomen. In de tweede helft liepen de bezoekers uit naar een 1-5 overwinning, waardoor de handen voor de ogen gingen bij de enige man in pak op de bank van AC London.

Geschiedenisboeken

Die man, zwarte broek, zwart overhemd en rode stropdas, was Prince Choudary, manager van AC London. Hij is de reden dat het FA Cup-avontuur van AC London toch nog de geschiedenisboeken zal halen. Choudary is namelijk pas 21 jaar oud en daarmee de jongste manager ooit in de FA Cup. Dit record was nog in handen van James Phillips, die in 2014 op 22-jarige leeftijd aan het roer stond tijdens het FA Cup-avontuur van Romsey Town. Overigens is Choudary niet alleen de manager van AC London, maar ook voorzitter en oprichter van de club. AC London zag het levenslicht in juli 2012, oprichter Choudary was destijds zestien jaar oud.

De rellen in Londen brachten Choudary op het idee om een voetbalclub op te richten. “Het probleem is dat de jeugd wordt misleid in de huidige maatschappij. Ze kiezen het verkeerde pad en belanden op straat. Snel na de rellen vatte ik het idee op om een voetbalclub te beginnen. Er waren niet veel activiteiten in Croydon (een wijk in het zuiden van Londen, red.) en daar wilde ik verandering in brengen”, zei Choudary onlangs in een interview met de BBC. Binnen drie jaar werd de club toegelaten in de Engelse voetbalpiramide, waarna het in de Kent Invicta League ging spelen. Die competitie is later opgegaan in de Combined Counties Football League. “De club vanuit het niets oprichten was een hele moeilijke taak. Ik werkte nog daarnaast als schoonmaker, om een beetje geld te hebben.”

De teams van Egham Town en AC London.

In zijn eerste seizoen baarde Choudary meteen opzien door geen blad voor de mond te nemen tegenover andere managers in de Kent Invicta League. “Het kan me niks schelen wat andere managers van ons denken. We hebben het beste team en het beste stadion van de competitie. Er is geen team dat beter voetbal speelt dan wij, andere managers mogen denken wat ze willen. We zijn vanuit het niets begonnen en op weg naar de top. Het is niet de bedoeling dat we in deze competitie blijven”, zei de destijds twintigjarige Choudary tegenover Kentish Football.

De opmerkingen kwamen hem op de nodige kritiek te staan, onder meer van Ryan Smith, aanvoerder van Lydd Town. “Hij beledigt iedereen in de competitie. Zijn arrogantie en respectloosheid zijn verbazingwekkend. Choudary is een nieuwe jongen in de competitie en gebruikt excuses om zijn tekortkomingen als manager te verbloemen”, sprak Smith. Choudary kreeg het echter wel voor elkaar om met AC London binnen vijf jaar in de ‘grote’ FA Cup te spelen en de jongste manager en voorzitter ooit in het toernooi te worden.

Het elftal van AC London. (Foto via AC London)

Torenhoge ambities

“De jongste manager en voorzitter zijn, heeft jaren van opoffering en hard werk gekost. Het voordeel van manager en voorzitter tegelijk zijn, is dat je jezelf niet kan ontslaan”, grapte de manager van AC London tegenover These Football Times. “Natuurlijk levert het weleens stress op, maar ik heb een goed team achter me. Persoonlijk ben ik niet zo bezig met alle records. Het is desalniettemin een enorme eer om oprichter, voorzitter en manager van een semiprofessionele voetbalclub te zijn. Dat is iets waar ik wel terug op ga kijken als ik met pensioen ga. Er zijn duizenden voetbalclubs, maar dit bewijst dat AC London toch uniek is.”

AC London speelde een tijdje op het trainingscomplex van Crystal Palace, verhuisde toen naar het stadion van Banstead Athletic en speelt sinds dit seizoen dus in Whyteleafe. Aan ambities in ieder geval geen gebrek, want de club is ook bezig om een jeugdacademie op te zetten. Het avontuur in de voorrondes van de FA Cup is slechts het begin. Choudary: “Op de lange termijn moet AC London een stabiele club in het Engelse profvoetbal worden. Bovendien moet de club een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van jeugdig talent in Engeland. We willen een voorbeeld zijn voor andere clubs die op willen klimmen in de Engelse voetbalpiramide. Succes is geen toeval, het is een kwestie van hard werk, toewijding, opoffering en vooral liefde voor wat je aan het doen bent.”