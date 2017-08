Topscorer aller tijden Rooney maakt einde aan interlandloopbaan

Wayne Rooney stopt als international van Engeland, zo laat de aanvaller woensdagmiddag weten. De 31-jarige routinier is met 53 doelpunten in 119 duels topscorer aller tijden van Engeland, maar vindt het een goed moment om vaarwel te zeggen. Eerder liet hij nog weten te zullen stoppen na het WK 2018, maar dat heeft Rooney dus vervroegd.

Rooney heeft besloten te stoppen na gesprekken met bondscoach Gareth Southgate. De 31-jarige aanvaller, die Manchester United deze zomer inruilde voor het Everton van manager Ronald Koeman, was bij de vorige selectie van Engeland gepasseerd voor de wedstrijden tegen Schotland en Frankrijk in juni van dit jaar.

Zijn goede start op Goodison Park, waar hij als zestienjarige zijn professionele debuut maakte in 2002, wakkerde de geruchten aan dat hij weer in aanmerking zou komen voor een oproep voor het nationale team. The Three Lions nemen het volgende maand in de WK-kwalificatiewedstrijden op tegen Malta en Slowakije.

BREAKING - Wayne Rooney beëindigt zijn interlandcarrière per direct! #threelions #england #rooney Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 23 Aug 2017 om 5:31 PDT

Rooney is topscorer aller tijden van Engeland en heeft 119 keer voor zijn land opgetreden. Hij moet alleen Peter Shilton voor zich dulden als speler met de meest interlands. Via Press Association zegt Rooney het volgende: "Het was fantastisch dat Gareth Southgate me deze week belde om te vertellen dat hij me weer terug wilde bij Engeland. Dat heb ik zeer op prijs gesteld."

"Na eerder al lang na te hebben gedacht over dit besluit, heb ik Gareth echter medegedeeld dat ik besloten heb te stoppen met mijn interlandloopbaan. Het was een hele lastige beslissing, waarbij ik met mijn familie en mijn manager bij Everton heb overlegd. Maar het is tijd om afscheid te nemen. Voor Engeland spelen was altijd heel speciaal voor me. Iedere keer dat ik geselecteerd werd als speler of aanvoerder voelde ik me bevoorrecht. Ik wil iedereen bedanken die me heeft geholpen in mijn carrière."

"Manchester United verlaten was al een lastige beslissing, maar ik wist dat ik de juiste keuze had gemaakt door terug te keren naar Everton. Ik wil de club al mijn energie geven. Ik zal altijd een gepassioneerde fan van Engeland blijven. Waar ik het meest van baal is dat ik nooit succesvol ben geweest met Engeland op een toernooi. Hopelijk gaan Gareth en de spelers deze ambitie wel waarmaken. Ooit zal de droom werkelijkheid worden en ik kijk ernaar uit om dat als fan mee te maken, of in welke andere hoedanigheid dan ook."