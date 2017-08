‘Liverpool gaat vierde bod uit Barcelona linea recta naar prullenbak verwijzen’

Barcelona zou zich volgens onder meer Sky Sports en de BBC gaan melden bij Liverpool voor een vierde bod op Philippe Coutinho. Drie eerdere voorstellen werden door the Reds al naar de prullenbak verwezen en de Daily Mirror weet te melden dat de Spaanse grootmacht wederom afgewezen gaat worden door de club van manager Jürgen Klopp.

Barcelona begon met een bod van 80 miljoen euro en bood later 85 miljoen exclusief 15 miljoen aan variabelen. Afgelopen vrijdag zou een derde aanbieding, van 90 miljoen exclusief 40 miljoen aan bonussen, zijn afgeslagen. De club uit Catalonië zou nu van plan zijn om zich te melden met een aanbieding van 110 miljoen die kan oplopen tot 150 miljoen euro.

Barcelona heeft een vierde bod, van 110 miljoen euro, uitgebracht op Philippe Coutinho. Hebben de Catalanen dit keer wél succes? #dtv #lfc Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 22 Aug 2017 om 10:58 PDT

De Daily Mirror claimt woensdag dat Liverpool niet gaat zwichten voor de miljoenen van Barcelona. De Engelsen hebben duidelijk gemaakt dat de middenvelder onder geen beding de club gaat verlaten en een vierde bod wordt dan ook zonder aarzeling afgeslagen. Liverpool wenst dat de Catalanen geen verdere pogingen ondernemen om Coutinho te strikken. De Merseyside-club is daarnaast van mening dat Barça, ondanks de miljoenen van de Neymar-transfer, nooit aan de transfersom kan voldoen, mocht de Braziliaan Engeland toch verlaten.

Coutinho komt hoe dan ook vóór de interlandperiode niet in actie voor Liverpool. De middenvelder wil graag naar Spanje verkassen en wil naar verluidt zelfs zijn plek in de Braziliaanse selectie voor het WK 2018 riskeren. Bij monde van algemeen directeur Pep Segura liet Barcelona donderdag nog weten dicht bij de komst van Coutinho en Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund te zijn: "We hopen dat ze uiteindelijk ons shirt kunnen dragen."