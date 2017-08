‘Toen Neres kwam, dacht ik: ‘Hé, dat is mijn plek, die geef ik niet weg’’

Justin Kluivert hoopt niet dat hij komend seizoen veelvuldig op de bank moet plaatsnemen. De achttienjarige buitenspeler van Ajax hoopt door te gaan met waar hij vorig seizoen gebleven is, maar ondervindt flinke concurrentie. "Linksbuiten is mijn lievelingspositie, maar met Amin Younes aan de linkerkant liggen mijn kansen nu vooral op rechts", beseft Kluivert in gesprek met Voetbal International.

De concurrentiestrijd is groot in Amsterdam, weet Kluivert. "Toen David Neres naar Ajax kwam, dacht ik even: 'Hé, dat is mijn plek, die ga ik niet gratis weggeven.' En David strijdt natuurlijk óók voor zijn basisplaats. Dat is alleen maar goed." De jongeling weet dat trainer Marcel Keizer ook nog over onder meer Vaclav Cerny en aankoop Dennis Johnsen beschikt.

Kluivert heeft echter geen last van een gebrek aan zelfvertrouwen en ziet zichzelf als een 'pure Ajax-jongen'. "Een echte Amsterdammer, dol op voetbal, een beetje ondeugend. Daarmee bedoel ik: lef hebben en acties durven maken. Het publiek vermaken. Met het zelfvertrouwen dat je beter bent dan je directe tegenstander. Met lef voetballen vind ik heel belangrijk."

Kluivert wil een unieke voetballer worden en heeft de ambitie om anders te durven zijn dan anderen. "Ik wil het publiek iets extra's bieden. Dat ze na een actie van mij denken: 'Yes, dit is waarom ik naar het stadion kom.' Waarbij ik na een mislukte actie de moed niet laat zakken. Geen enkele aanvaller gaat bij tien pogingen tien keer zijn mannetje voorbij. Zelfs Cristiano Ronaldo niet. Het gaat sowieso niet lukken als je te bescheiden bent."