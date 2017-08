‘Om eerlijk te zijn, Van Dijk verdedigt meer op inzicht en heeft pure snelheid’

Virgil van Dijk mag nog steeds hopen op een transfer naar Chelsea of Liverpool, zeker nadat Southampton dinsdagavond voor ongeveer zeventien miljoen euro landgenoot Wesley Hoedt heeft gekocht van Lazio. Dick Advocaat is blij dat de centrale verdediger, die voor vijf jaar heeft getekend bij the Saints, een nieuwe werkgever heeft gevonden.

"Het is een beetje laat in de transferwindow, het zou fijner zijn geweest als dit eerder had plaatsgevonden", zegt de bondscoach van het Nederlands elftal in gesprek met De Telegraaf. "Volgende week (31 augustus, red.) spelen we al de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk", aldus Advocaat, die wel van mening is dat de 23-jarige Hoedt op zijn plaats is in Engeland. "Wesley is een scherpe speler die past bij het voetbal in de Premier League."

Ook Martin Haar, die als assistent bij AZ intensief met Hoedt samenwerkte, is trots op de stap naar de Premier League. "Hij wilde enorm investeren in zichzelf en had een drive die ik bij weinig spelers zag", memoreert Haar. "Hij kwam altijd bij mij om links en rechts extra te kunnen trappen, hij wilde altijd kopoefeningen doen en hij heeft zich elk jaar doorontwikkeld. Daarom durf ik te zeggen dat hij het ook in Engeland helemaal gaat maken."

Hoedt heeft inmiddels 91 officiële wedstrijden bij AZ en Lazio achter de rug en heeft tevens een vaste plek bij het Nederlands elftal weten te bemachtigen. Haar verwacht dat Hoedt bij Southampton zich nog verder gaat ontwikkelen. "Hij is één brok onverzettelijkheid. Of hij te vergelijken is met Virgil van Dijk? Om eerlijk te zijn, die verdedigt meer op inzicht en heeft pure snelheid. Wesley gaat alle duels aan en is op zijn best in de lijf-aan-lijf-gevechten."