ADO maakt terugkeer officieel: ‘Het duurde lang, maar dat doet er niet toe’

Abdenasser El Khayati keert terug bij ADO Den Haag. De Eredivisionist maakt woensdagmiddag bekend dat de middenvelder overkomt van Queens Park Rangers, dat hem in de tweede helft van vorig seizoen al uitleende aan ADO. De aanwinst tekent een contract voor drie seizoenen.

El Khayati had vorig seizoen met vijf doelpunten in twaalf duels een belangrijk aandeel in het lijfsbehoud van ADO. Woensdag maakte QPR bekend dat het contract met El Khayati is ontbonden, waardoor hij transfervrij kan overstappen. Sinds februari 2016 speelde de creatieveling in Londen, maar uitzicht op speelminuten had hij niet meer.

Na Lex Immers, Bjorn Johnsen, Melvyn Lorenzen, Elson Hooi, Bas Kuipers en Nick Kuipers is El Khayati de zevende zomeraanwinst van ADO. "Het heeft een beetje lang geduurd, maar dat is niet belangrijk. Ik ben superblij om hier te zijn. Ik heb hier een geweldige tijd gehad, die voor mijn gevoel een beetje te kort was. De komende drie seizoenen ben ik ADO-speler."

Het stemt manager voetbalzaken Jeffrey van As gelukkig dat is gelukt om El Khayati te behouden. "Nasser heeft het niveau van het team afgelopen seizoen weten op te krikken. Hij is technisch zeer vaardig, werkt hard en heeft als aanvallende middenvelder een neusje voor de goal. Precies het type dat wij zochten. Iedereen binnen de club was gecharmeerd van hem, dus hebben we er ook alles aan gedaan hem terug te halen naar het Cars Jeans Stadion."