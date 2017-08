Kamp-Bergwijn ontkracht opzienbarend gerucht over transfer naar Barcelona

Steven Bergwijn staat volgens zijn zaakwaarnemer niet voor een overstap naar Barcelona. Woensdag meldde Sky Italia dat de Spanjaarden onderhandelen met PSV over een transfer van de buitenspeler, maar in dat opzienbarende gerucht lijkt geen kern van waarheid te zitten. Het kamp-Bergwijn ontkent het verhaal in gesprek met De Telegraaf.

De doorgaans goed ingevoerde journalist Gianluca Di Marzio schreef dat Barcelona deze maand of in januari wil toeslaan in Eindhoven. Ernesto Valverde is na het vertrek van Neymar op zoek naar een jonge vleugelaanvaller en zou zijn uitgekomen bij Bergwijn. Op korte termijn is Ousmane Dembélé echter de gedroomde kandidaat om de Braziliaan op te volgen.

Bergwijn krijgt in de eerste weken van het nieuwe seizoen het vertrouwen van Phillip Cocu. De negentienjarige aanvaller had een basisplaats in de eerste twee competitieduels en maakte zondag op bezoek bij NAC Breda (1-4) zijn eerste doelpunt van het seizoen. Zijn contract in het Philips Stadion loopt nog vier seizoenen door.