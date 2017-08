Janssen betrokken in deal van 33 miljoen euro

Voorlopig komt Mathieu Debuchy niet in de plannen van Arsenal-manager Arsène Wenger voor. Besiktas is daarvan op de hoogte en wil de Fransman graag naar Istanbul halen. (Goal)

Middlesbrough heeft een bod van tien miljoen euro op Adama Traoré van tafel geveegd. Lille hoopte de vleugelaanvaller voor dat bedrag over te kunnen nemen, maar zal op korte termijn met een verhoogd bod komen. (RMC Sport)

