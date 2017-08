‘Het is logisch dat Sneijder niet in vorm is, dit duel kwam te vroeg voor hem’

Lucien Favre is na de nederlaag van OGC Nice tegen Napoli (0-2) hard over het ondermaatse optreden van Mario Balotelli. De oefenmeester geeft bovendien toe dat de wedstrijd te vroeg kwam voor Wesley Sneijder, die negentig minuten op het veld stond. "Het is logisch dat hij nog niet in vorm is."