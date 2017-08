Feyenoord maakt zich op voor CL-avontuur: ‘Er zijn 143 pagina’s aan regels'

Feyenoord gaat donderdagavond in de koker tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League. De Rotterdamse club neemt ook dit seizoen weer de nodige maatregelen om te voorkomen dat incidenten, zoals die zich in het verleden voordeden, te voorkomen. Er hangt Feyenoord namelijk nog een voorwaardelijke straf van één duel zonder publiek boven het hoofd.

Dat betekent dat Feyenoord geen risico zal nemen tijdens de Champions League-campagne. Een deel van De Kuip zal opnieuw leeg blijven tijdens de Europese campagne, al gaat het om een kleiner deel dan vorig seizoen. Bovendien zullen er rond het veld opnieuw netten geplaatst worden, om te voorkomen dat er dingen op het veld gegooid kunnen worden.

De Rotterdammers kwamen in het verleden meer dan eens negatief in het nieuws in Europa, maar kenden vorig seizoen een vlekkeloos bezoek aan Manchester. “We gaan er alles aan doen om door te pakken op het succes van Manchester. Maar dat betekent niet dat we nu zitten te hopen op een Engelse club en bidden dat we clubs uit andere landen ontlopen. Zo staan we er echt niet in”, legt communicatiemanager Raymond Salomon uit tegenover het Algemeen Dagblad.

De UEFA heeft in de Champions League de nodige eisen. Zo kregen de Rotterdammers al bezoek van een delegatie van de Europese voetbalbond. “Er is een boekwerk van 143 pagina’s met regelgeving. Ja, dat gaat nog veel verder dan bij de Europa League. De twee grootste testen die wij op dat vlak hebben gehad waren AS Roma en Manchester United”, besluit Salomon.