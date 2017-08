VIDEO - De tien mooiste doelpunten van Kasper Dolberg bij Ajax

Kasper Dolberg maakte veertien maanden geleden zijn debuut voor Ajax en heeft zich sindsdien stormachtig ontwikkeld. AS Monaco zou nu zelfs een bod van ruim vijftig miljoen euro hebben uitgebracht op de aanvaller. In onderstaande video zijn de tien mooiste doelpunten van Dolberg in Amsterdamse dienst te zien.