‘Barcelona zet streep door komst van man van veertig miljoen euro’

Jean Michaël Seri kan een transfer naar Barcelona uit zijn hoofd zetten. Mundo Deportivo meldt dat de clubs bijna akkoord waren, maar dat de technische leiding van de Catalanen toch niet overtuigd genoeg is en een streep door de deal heeft gezet.

Er lag naar verluidt een vierjarig contract klaar voor de 26-jarige Seri en verdediger Marlon zou mogelijk in de deal worden betrokken; de verdediger had het seizoen dan op huurbasis af moeten maken bij de werkgever van onder anderen Wesley Sneijder. Seri had een gelimiteerde transfersom van veertig miljoen euro in zijn contract staan, maar ondanks dat die clausule in juli verviel, leken de clubs uit te komen op een transfersom in die richting.

Als de berichtgeving van Mundo Deportivo klopt, kan OGC Nice echter fluiten naar dat bedrag. “We zullen zien wat er met mijn toekomst gebeurt, maar ik denk niet dat dit mijn laatste wedstrijd voor Nice was”, zei de dertienvoudig international van Ivoorkust dinsdagavond na het duel met Napoli. “Als het lukt met Barcelona, dan zou dat mooi zijn, maar anders ben ik ook gewoon gelukkig bij Nice.” Seri’s contract loopt tot medio 2019 door.