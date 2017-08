Ajax-talent De Jong ambitieus: ‘Ik ben twintig jaar en het is tijd om te spelen’

Frenkie de Jong kreeg afgelopen zondag in de wedstrijd tegen FC Groningen zijn eerste basisplaats van het seizoen. De twintigjarige middenvelder is naar eigen zeggen klaar voor een vaste plek bij de eerste elf. “Dat gewenningsjaar is voorbij”, klinkt het ambitieus uit de mond van De Jong in een interview met het Algemeen Dagblad.

“Ik ben twintig jaar en het is tijd om te spelen. Een vaste basisplaats is het doel. Wanneer precies, dat zien we wel”, stelt de middenvelder, die momenteel de concurrentie aan moet gaan met Lasse Schöne. Toch voelt het voor De Jong niet zo. “Lasse is een topgozer. Hij helpt me juist. Praat met me over spelsituaties. Ik heb niet het gevoel dat hij ooit iemand iets zou misgunnen.”

Bij Ajax is de druk behoorlijk hoog in aanloop naar de wedstrijd tegen Rosenborg BK. Er moet in Noorwegen gewonnen worden om Europees actief te blijven. “Hier is het hommeles als je vier keer op een rij niet wint. Logisch, daarom is dit ook Ajax”, stelt De Jong, die door de Amsterdammers in 2015 werd overgenomen van Willem II. “Het begin van dit seizoen was dramatisch. Dan zijn wij zelf ook boos, maar ik vind de spanning in het elftal meevallen. Dat moeten we tegen Rosenborg bewijzen.”