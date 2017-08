Hackers kraken Twitter-account Barcelona en maken komst Di Maria bekend

Barcelona baarde vannacht opzien door de komst van Ángel Di Maria via Twitter bekend te maken. Al snel werd echter duidelijk dat het account van de Spaanse topclub gehackt was door OurMine, een hackgroep uit Saudi-Arabië. Even later bevestigde Barça in een statement dat het gehackt was.

“Onze account is vanavond gehackt. We werken hard op het probleem te verhelpen. Bedankt voor het geduld”, schreef de club in een tweet. Naast het bericht over Di Maria, schreef OurMine in een ander bericht dat Barcelona contact met ze op kon nemen. Even later riep de groep op om #FCBHack trending op Twitter te maken.

Het is overigens niet de eerste keer dat de hackersgroep toeslaat. Eerder hackten ze al het Facebook-account van CNN en de Twitter-pagina’s van onder Netflix, Marvel en Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook.