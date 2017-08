‘Barcelona geeft niet op en biedt voor vierde keer op Coutinho’

Barcelona bereidt een vierde bod voor op Philippe Coutinho, zo melden onder meer Sky Sports en de BBC. Drie eerdere voorstellen voor de aanvallende middenvelder werden door Liverpool naar de prullenmand verwezen. Coutinho's contract loopt nog tot de zomer van 2022 door.

Barcelona begon met een bod van 80 miljoen euro en bood later 85 miljoen exclusief 15 miljoen aan variabelen. Afgelopen vrijdag zou een derde aanbieding, van 90 miljoen exclusief 40 miljoen aan bonussen, zijn afgeslagen. Sky Sports ging toen als enige overigens uit van een direct bod van circa 125 miljoen, maar heeft die berichtgeving nu weer aangepast. De club uit Catalonië zou nu immers van van plan zijn om zich te melden met een aanbieding van 110 miljoen die kan oplopen tot 150 miljoen euro.

Barcelona heeft een vierde bod, van 110 miljoen euro, uitgebracht op Philippe Coutinho. Hebben de Catalanen dit keer wél succes? #dtv #lfc Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 22 Aug 2017 om 10:58 PDT

Coutinho is niet bereid om voor Liverpool te spelen zolang de club hem niet naar Barcelona laat vertrekken. Hij wil zelfs zijn plek in de Braziliaanse selectie voor het WK 2018 riskeren, schreef Mundo Deportivo vorige week. Bij monde van algemeen directeur Pep Segura liet Barcelona donderdag weten dicht bij de komst van Coutinho en Ousmane Dembélé te zijn: “We hopen dat ze uiteindelijk ons shirt kunnen dragen.”

De 25-jarige Coutinho werd vierenhalf jaar geleden voor tien miljoen overgenomen van Internazionale en groeide op Anfield uit tot een dragende kracht. Vorig seizoen was hij nog goed voor dertien doelpunten in de Premier League. Barcelona ziet in de spelmaker een opvolger voor Andrés Iniesta, terwijl hij ook op de vrijgekomen positie van Neymar zou kunnen spelen.