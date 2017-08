‘AZ is na zes jaar scouten akkoord met opponent van Ajax’

AZ gaat zich versterken met Fredrik Mitsjö. De Telegraaf claimt dat de club uit Alkmaar en Rosenborg BK een akkoord hebben bereikt en dat de 24-jarige middenvelder in het AFAS Stadion een contract tekent voor vier seizoenen.

Midtsjö speelt donderdagavond waarschijnlijk nog in de Europa League-voorronde tegen Ajax en vliegt daarna naar Nederland voor de medische keuring. De enkelvoudig international van Noorwegen gaat daarmee na zeven jaar vertrekken bij Rosenborg, want hij speelt al sinds 2010 voor de club uit Trondheim.

Midtsjö, die nu nog tot nieuwjaarsdag 2021 onder contract staat bij Rosenborg, kwam tot 22 doelpunten en 32 assists in 147 duels en hij kwam ook nog tijdelijk uit voor Sandnes (28 wedstrijden) en Ranheim (10 wedstrijden). Directeur Max Huiberts gaf onlangs aan dat AZ Mitsjö al een jaar of zes in de gaten houdt.

“Hij heeft zich zeker de laatste paar jaar uitstekend ontwikkeld”, vertelde de directeur voetbalzaken in gesprek met Voetbal International. “Het is een dynamische middenvelder, die goed in balbezit is, maar ook in de omschakeling. Een type middenvelder dat we met onze nieuwe speelwijze goed kunnen gebruiken.”