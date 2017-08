‘Ajax weigert bod van ruim vijftig miljoen euro op Dolberg’

Ajax heeft een bod van boven de vijftig miljoen euro van AS Monaco op Kasper Dolberg afgeslagen, zo meldt De Telegraaf. De krant schrijft dat de club uit de Ligue 1 in de Deen een geschikte opvolger voor Kylian Mbappé ziet, die mogelijk naar Paris Saint-Germain vertrekt. Vooralsnog blijft Dolberg echter in de Johan Cruijff ArenA.

Het dagblad vraagt zich echter af of directeur spelerszaken Marc Overmars de poot stijf houdt wanneer de Monegasken hun al reusachtige bod gaan verhogen. “Legt Ajax ook een bod van 60 of 70 miljoen euro naast zich neer? En hoe verantwoord is dat met een begroting van 85 miljoen euro?”, klinkt het. De negentienjarige Dolberg heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2021; zijn laatste contractverlenging dateert van mei 2016.

De drievoudig international van Denemarken sloot met ingang van het seizoen 2015/16 aan bij Ajax en maakte in juli vorig jaar, in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen PAOK Saloniki, zijn officiële debuut in het eerste elftal. Sindsdien ging het hard met Dolberg, want hij staat inmiddels op 23 treffers en 8 assists in 53 optredens voor de Amsterdammers.

Ajax liet bij het vertrek van Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur weten dat men niemand meer zou laten gaan. “Dat hebben we gezamenlijk besloten”, zo benadrukte Overmars. Door het riante voorstel van Monaco is het echter de vraag of de bestuurder woord houdt of toch overgaat tot een verkoop van Dolberg. Het is onduidelijk in hoeverre het talent overigens zelf openstaat voor een transfer naar het Stade Louis II.