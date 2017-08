‘Ajax wil terugkeer van Siem de Jong binnen 48 uur afronden’

Siem de Jong keert terug bij Ajax. De Telegraaf meldt dat de onderhandelingen met de aanvallende middenvelder vergevorderd zijn en dat de deal waarschijnlijk nog binnen 48 uur wordt afgerond.

Newcastle United is ondanks het tot medio 2020 doorlopende contract van de 28-jarige De Jong bereid om mee te werken en ontvangt waarschijnlijk een transfersom rond de twee miljoen euro. Men was eerder immers al akkoord met Reading over een bedrag van 2,2 miljoen en De Jong kon daar voor drie jaar tekenen, maar kiest toch voor Ajax.

“De Jong kiest na een telefonisch gesprek met Marcel Keizer voor het sportieve aspect en geeft gehoor aan de lokroep van de Ajax-leiding, die hem heeft laten weten dat zijn komst heel belangrijk is voor het jeugdige elftal”, zo valt er in het dagblad te lezen. De Jong speelde eerder 244 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot 78 doelpunten.

De Jong debuteerde op zijn achttiende in het eerste elftal van Ajax en werd uiteindelijk vier keer kampioen met de Amsterdammers. Daarnaast won hij de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal en kroonde hij zich in twee seizoenen tot de topscorer van Ajax. Hij vertrok in de zomer van 2014 naar Newcastle, maar mede door blessureleed heeft hij daar geen overweldigende indruk kunnen maken. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan PSV.