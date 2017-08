Sparta Rotterdam slaat toe en legt ‘talentvolle jongen’ vast

Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Frederik Holst. De rechtsback, die ook als middenvelder uit de voeten kan, heeft voor drie seizoenen getekend op Het Kasteel. Holst zat sinds zijn vertrek bij Bröndby IF zonder werkgever.

“Frederik is een speler die al jaren in de Deense jeugdelftallen speelt en op het EK van afgelopen zomer basisspeler was bij Jong Denemarken. Het is een talentvolle jongen die ook op het middenveld inzetbaar is en bij Sparta de mogelijkheid krijgt zijn potentieel optimaal te benutten”, aldus trainer Alex Pastoor.

De 22-jarige Holst komt uit de jeugdopleiding van Bröndby en speelde 155 wedstrijden in het eerste elftal van die club. Daarin kwam hij tot vier doelpunten en zes assists. Holst kon zijn contract verlengen, maar wilde regelmatiger aan spelen toekomen en bovendien weer op zijn vertrouwde positie als back in actie komen. Daarom sloeg hij de aanbieding af.