‘Ik wil niet over Balotelli praten, had hem veel eerder moeten wisselen’

OGC Nice verloor dinsdagavond wederom met 2-0 van Napoli en Mario Balotelli kon zijn team dus niet voor een nederlaag behoeden. De aanvaller speelde een zwakke partij en werd na 77 minuten vervangen door Ignatius Ganago.

Trainer Lucien Favre stak op de persconferentie zijn onvrede over de Italiaan niet onder stoelen of banken: “Ik wil niet over zijn prestatie van vanavond praten, hij speelde slecht en ik had hem er veel eerder af moeten halen”, sprak de Fransman.

“Ik zeg maar gewoon hoe ik het gezien heb, hij was niet goed genoeg vanavond. Wat er bij de eerste goal gebeurde, weet ik niet. Ik zag slechts dat er iets was tussen Balotelli en de officials”, aldus Favre. Balotelli maakte tot dusverre achttien doelpunten in dertig officiële wedstrijden voor Nice.