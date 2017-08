‘FC Twente verrast en haalt aanvaller terug naar de Eredivisie’

Adnane Tighadouini staat voor een terugkeer in de Eredivisie. TC Tubantia meldt dat de aanvaller op huurbasis aan de slag gaat bij FC Twente en dat hij woensdag medisch wordt gekeurd. FC Twente heeft zelf nog niets gecommuniceerd.

De 24-jarige linksbuiten maakte twee jaar geleden voor 1,2 miljoen euro de overstap van NAC Breda naar Málaga, maar speelde daar pas twaalf wedstrijden in het eerste elftal en werd al verhuurd aan Kayserispor en Vitesse. In dienst van laatstgenoemde club kwam Tighadouini vorig seizoen tot drie treffers en één assist in de Eredivisie.

Tighadouini, die bij Málaga nog een contract heeft tot de zomer van 2020, zou in Enschede de tiende aanwinst van deze transferperiode kunnen worden. De club van trainer René Hake legde eerder Tom Boere, Marko Kvasina, Michael Liendl, Haris Vuckic, Alexander Laukart, Danny Holla, Jorn Brondeel, Nikola Gjorgjev en Isaac Buckley-Ricketts vast.