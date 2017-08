Treffer Elia helpt Medipol niet langs Sevilla in doelpuntrijke thriller

Medipol Basaksehir is er niet in geslaagd te stunten tegen Sevilla. De ploeg van trainer Abdullah Avci incasseerde vorige week een pijnlijke 1-2 thuisnederlaag en kon in Spanje de geleden schade net niet herstellen. Eljero Elia was, net als in de heenwedstrijd, trefzeker, maar de linksbuiten kon dinsdagavond kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League niet afdwingen: 2-2.

Sevilla begon ijzersterk aan het duel met kansen voor Wissam Ben Yedder en Éver Banega, maar Volkan Babacan hield zijn doel knap schoon. Na een kwartier werd de Turkse doelman geholpen door het aluminium: een goed schot van Gabriel Mercado belandde buiten het bereik van de ervaren sluitpost, maar het leer spatte uiteen op de paal. Waar Sevilla oppermachtig leek, kwamen de Turken twee minuten later op voorsprong.

Júnior Caicara maakte een sterke loopactie aan de rechterkant en kreeg de bal in de loop aangespeeld van Emmanuel Adebayor. De Braziliaan zag Elia vrijlopen en gaf een strakke voorzet, waarna de Nederlander het leer binnen kon glijden. Het restant van de eerste helft verliep vervolgens vol strijd, waarin met name Adebayor enkele pittige overtredingen beging. Scheidsrechter Willam Collum hield de kaarten echter op zak.

Vlak na de pauze stelde Sevilla orde op zaken: Jesús Navas gaf de bal op een presenteerblaadje aan Sergio Escudero, die de bal krachtig in het doel kopte. Een kwartier voor tijd leek Ben Yedder het duel te beslissen: zeer matig verdedigen van de Turken zorgde ervoor dat Nolito de Fransman kon bedienen, die gedecideerd de 2-1 produceerde. Edin Visca versloeg Sergio Rico nog met een hard schot in het dak van het doel, maar daarna hielden de Andalusiërs stand.