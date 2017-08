‘Everton, Lille, Fiorentina… Maar hij wilde het liefst naar Real of Barcelona’

Emre Mor stond op het punt te tekenen bij Internazionale, maar tot op heden is de aanvaller nog steeds speler van Borussia Dortmund. De Turk heeft inmiddels afscheid genomen van zijn belangenbehartigers Müzzi Özcan en Bariz Soofizadeh. Laatstgenoemde doet echter een boekje open over de transferperikelen rond Mor en zegt dat Inter op het laatst met absurde voorwaarden kwam aanzetten.

"We waren het eens met Inter, maar kort voor het sluiten van de deal veranderden ze de voorwaarden van het contract", aldus Soofizadeh tegenover Fussball Transfers. "Zij hebben van netto bruto gemaakt, wilden een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen opnemen en hebben andere absurde voorstellen gedaan. Dit ging continu zo door. Dat de overstap niet door ging, kwam alleen door Inter. Een transfer kan alleen nog plaatsvinden als ze Ivan Perisic verkopen."

Soofizadeh zegt dat niet alleen de Italiaanse topclub geïnteresseerd was in Mor: "Lille wou hem hebben, met Everton en Huddersfield hebben we gesproken. Ook twee Bundesliga-clubs hadden interesse. Met Fiorentina waren we het al eens, vlak voordat Inter kwam. Ook Betis heeft zich op het laatst nog bemoeid met hem. Maar Emre zelf wilde het liefst naar Real Madrid of Barcelona, maar die wilden hem niet."

Hoe het nu verder gaat met zijn voormalig cliënt, weet Soofizadeh niet. "We hebben geen contact met Emre. Maar we hebben wél een contract met hem. Het gaat ons niet om het geld. We hebben veel tijd en inzet geleverd om zijn carrière te bevorderen. Het is heel teleurstellend hoe het is gelopen. Zelfs Michael Zorc (technisch directeur, red.) kon Emre niet overtuigen dat we het beste met hem voor hebben.”